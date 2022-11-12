Легенда "Барселоны" призвал молодых футболистов обязательно ходить на вечеринки

Об этом сообщает Marca .

"Понимаю, что люди так сильно любят футбол, но они должны понимать, что игроки – это тоже люди. Ты не только робот, который только тренируется, ест и спит. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки. У меня было почти 20-летняя карьеру, соревнуясь на топ-уровне и я ходил на вечеринки. Нужно выходить на улицу, когда тебе исполнится 20, а когда тебе исполнится 21, обязательно ходить на вечеринки. Если ты не гуляешь 5 лет - жизнь станет безрадостной", – заявил Пике.

В этом месяце посреди сезона Жерар Пике объявил об окончании карьеры. На счету 35-летнего защитника 616 матчей за "Барселону". Испанец выигрывал ЧМ, чемпионат Европы, АПЛ, Лигу чемпионов и Ла Лигу.

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