Легенда английского футбола обвинил игроков "Манчестер Юнайтед" в "путинских манипуляциях"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл обвинил нынешних игроков клуба в "путинских манипуляциях"
Об этом сообщает Daily Mail.
Гарри Невилл раскритиковал игроков МЮ за реакцию на поражение от "Ливерпуля" (0:5) и "Манчестер Сити" (0:2) в соцсетях.
"У "Ман Юнайтед" есть люди, которыми я очень восхищаюсь не только за их футбольные качества, но и за человеческие. Они чувствительные, стойкие, обладают чувством юмора. Это выделяет их. Я их совсем не узнаю, когда вижу их посты в соцсетях. Вижу ванильные, вылизанные сообщения, неискренние извинения, как половина состава публикует твиты с почти одинаковыми фразами… Все выглядит так, словно они читают сценарий… Некоторые из этих твитов и постов - тактика отвлечения внимания. Ты ощущаешь, что тобой манипулируют. Какие-то путинские приемы контроля за повесткой. Это же футбол!" - сказал экс-футболист.
Гарри Невилл провел за "Манчестер Юнайтед" 599 матчей, забил 7 голов и отдал 48 ассистов. Правый защитник 12 раз выигрывал АПЛ и дважды Лигу чемпионов. Сыграл 85 матчей за сборную Англии.
Будучи тренером, Невилл возглавлял испанскую "Валенсию" и работал в тренерском штабе сборной Англии.
- 9 ноября известный защитник Рио Фердинанд заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер должен уйти в отставку.
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