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OPINION

Легче всего нас разрушить вопросом: "А где вы видите войну?"

Татьяна Николаенко
29 мартa, 2023 среда
10:08
Мнение

Есть 15%, которые вытягивают на себе революции и перемены, но когда они уже разорваны в куски, уставшие или убитые, обязательно вылезают 50%, которые откатывают эту ситуацию максимально назад.

Еду в пятницу на такси. У Арены на Бессарабке должны объехать запаркованный тупо перед светофором во второй ряд ауди. У моего таксиста просто срывает крышу:

– Вот увидите, ему ничего не будет, никакой эвакуатор за ним не приедет. Но стоит какому-то таксисту запарковаться не по правилам, чтобы сбегать, извините, в соседнее заведение в туалет, будут через две минуты. Вчера возле ЦУМа видел, как какая-то курица тупо перед ментами повернула налево из крайней правой полосы. Они даже не остановили ее. Меня две недели назад подрезали менты, а потом еще и оштрафовали, что я с правого ряда повернул налево. А видеорегистратор я не могу поставить и никак не докажу, что они подрезали.

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Знаете, я такси никогда не работал, я ездил в такси. Я общался только с определенным кругом людей, это как пузырь в фейсбуке. А потом меня сократили. Война. Всякое бывает. Пошел волонтерить и немного таксовать. Я здесь пару месяцев. Моя машина попадает за классом под бизнес и комфорт. Вам не передать, какие тела я вожу с вечеринок до самого комендантского часа. Если не сучок из чихуахуа, требующих врубить им Инстасамку, которая донатит на российскую армию, то их бухих кавалеров. Один, честно, был так задолбал, что я его высадил за 15 минут до комендантского часа и поехал домой. Иногда я спорю с людьми, что они делают что-то не так, но меня не слушают. Мне 27. Что я скажу дяде, которому 50? Но у меня ощущение, что пока на фронте гибнут лучшие, мы здесь про**м страну. Я очень хочу, чтобы ребята вернулись и навели здесь порядок.

Моя машина попадает за классом под бизнес и комфорт. Вам не передать, какие тела я вожу с вечеринок до самого комендантского часа. Как ни сучок из чихуахуа, требующих врубить им Инстасамку, которая донатит на российскую армию, то их бухих кавалеров

- А вы не слишком хотите от ребят? Чтобы они и там устояли, и здесь порядок навели? Вы никогда не думали, что если им придется наводить порядок, то это может перерасти в гражданскую войну?

– А что тогда делать?

- Держать границы здесь.

За последнюю неделю я вижу много постов о том, что мы проигрываем войну здесь, в тылу. Что мы погрузились в состояние АТО 2017-2019 и нам уже норм. Нам даже нормальный свет вернули, так что некоторые особи уже открыто спрашивают: где вы видите войну?

И легче всего нас разрушить здесь, в этой точке.

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Я вижу много постов, что мы проигрываем войну здесь, в тылу. Что мы погрузились в состояние АТО 2017-2019 и нам уже норм. Нам даже нормальный свет вернули, так что некоторые особи уже открыто спрашивают: где вы видите войну? И легче всего нас разрушить здесь, в этой точке

Когда-то давно, в 2015 году, когда я училась групповой терапии, мы проходили расстановку. И была вещь, которая меня поразила больше всего. Нас попросили поделиться на группы в зависимости от привлечения в события Майдана — от активного участия и поддержки к безразличию и неподдержке. И вот когда речь шла о Майдане, распределение было где-то по 25% в каждой группе. Затем речь шла о первых месяцах войны, и ряды активных сильно похудели, но это было что-то о 10-15% вовлеченности. А потом нас попросили показать вовлеченность через год, и у активных осталось два человека. И это было ужасно.

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Позже мы уже обсуждали с Элиной Романенко этот феномен и она сказала печальную штуку, что у нас есть 15%, которые вытягивают на себе революции и перемены, но когда они уже разорваны в куски, уставшие или убитые, обязательно вылезают 50%, которые откатывают эту ситуацию максимально вспять.

Мы стоим сейчас здесь. И нам нужно что-то кардинально изменить в динамике, чтобы вместо "мы проигрываем войну" не писать "мы проигрываем".

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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