Легче "джевелинов", для ближнего боя. В Украину поступили немецкие противотанковые гранатометы Matador, - Bild

2 650 единиц оружия уже поступили в Украину днем в субботу, 26 марта 2022 года, а остальные 2 450 новых изделий будут доставлены сразу после завершения платежей до конца мая. Об этом со ссылкой на Bild рассказывает Еспресо.TV.



Стоимость закупки – 25 млн евро, которые, как отмечается, "Киев собирает сам".



"Матадор" - это РПГ, "способный пробивать броневую сталь толщиной до 50 сантиметров и таким образом (в зависимости от точной точки удара) пробить броню любого российского танка", - пишет Bild.



Однако, в отличие от американской ракеты Джавелин, это скорее оружие для ближнего боя. Особенно в лесистых местностях или городах.



"Матадор" может стрелять на расстояния от 20 до 500 метров.



"Это идеально вписывается в тактику войны Украины, которая в последние недели все больше полагалась на атаки из засад по российским танковым колоннам и колоннам снабжения", - отмечает издание.



По словам собеседников Bild, решающую роль в заключении соглашения по продаже украинцам "Матадоров" сыграл 52-летний федеральный министр экономики Роберт Хабэк (Партия Зеленых).



Справка



RGW90 HH Matador (скоро англ. Mananportable Anti-Tank, Anti-DOoR) – одноразовый ручной противотанковый гранатомет, разработанный в результате сотрудничества компаний Сингапура и Израиля. Является модернизированным вариантом немецкого гранатомета Armbrust и работает на тех же принципах, объясняет Новинарня.



Характерной особенностью Matador является наличие двухрежимного подрывника гранаты.



Специальная клавиша на корпусе гранатомета позволяет переключить его либо в положение HEAT (кумулятивное) или HESH (бронебойно-фугасное). Первый режим позволяет поражать бронетехнику, второй – укрепленные сооружения.



Боеголовка может образовать в стене отверстие диаметром свыше 1 м.





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