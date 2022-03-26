Легче "джевелинов", для ближнего боя. В Украину поступили немецкие противотанковые гранатометы Matador, - Bild
Украинское правительство приобрело 5 100 ручных противотанковых гранатометов RGW90 HH "Матадор" у немецкой компании Dynamit Nobel Defense (DND) из общины Бурбах (Северный Рейн-Вестфалия)
2 650 единиц оружия уже поступили в Украину днем в субботу, 26 марта 2022 года, а остальные 2 450 новых изделий будут доставлены сразу после завершения платежей до конца мая. Об этом со ссылкой на Bild рассказывает Еспресо.TV.
Стоимость закупки – 25 млн евро, которые, как отмечается, "Киев собирает сам".
"Матадор" - это РПГ, "способный пробивать броневую сталь толщиной до 50 сантиметров и таким образом (в зависимости от точной точки удара) пробить броню любого российского танка", - пишет Bild.
Однако, в отличие от американской ракеты Джавелин, это скорее оружие для ближнего боя. Особенно в лесистых местностях или городах.
"Матадор" может стрелять на расстояния от 20 до 500 метров.
"Это идеально вписывается в тактику войны Украины, которая в последние недели все больше полагалась на атаки из засад по российским танковым колоннам и колоннам снабжения", - отмечает издание.
По словам собеседников Bild, решающую роль в заключении соглашения по продаже украинцам "Матадоров" сыграл 52-летний федеральный министр экономики Роберт Хабэк (Партия Зеленых).
Справка
RGW90 HH Matador (скоро англ. Mananportable Anti-Tank, Anti-DOoR) – одноразовый ручной противотанковый гранатомет, разработанный в результате сотрудничества компаний Сингапура и Израиля. Является модернизированным вариантом немецкого гранатомета Armbrust и работает на тех же принципах, объясняет Новинарня.
Характерной особенностью Matador является наличие двухрежимного подрывника гранаты.
Специальная клавиша на корпусе гранатомета позволяет переключить его либо в положение HEAT (кумулятивное) или HESH (бронебойно-фугасное). Первый режим позволяет поражать бронетехнику, второй – укрепленные сооружения.
Боеголовка может образовать в стене отверстие диаметром свыше 1 м.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное