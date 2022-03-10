Легальный статус и денежная помощь: Польша приняла закон о поддержке украинских беженцев
Польша приняла закон о поддержке украинских беженцев, регулирующий вопрос о легальности пребывания беженцев.
За принятие документа проголосовали 439 депутатов Сейма, 12 были против, трое воздержались, передает " Укринформ ".
Спецзакон предусматривает предоставление беженцам из Украины идентификационного кода (PESEL), их пребывание в Польше будет признаваться легальным в течение 18 месяцев. Они смогут легально трудоустроиться, получат доступ к бесплатной медицине. Украинские ученики и студенты смогут учиться в школах и университетах.
Благодаря новому закону лица и организации, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться максимально в течение 60 дней. Польское государство также выплатит единовременную помощь беженцам из Украины из расчета 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.
В государственном банке BGK будет создан спецфонд, из которого будет финансироваться помощь для Украины. Кроме того, в бюджете РП будет создан целевой резерв.
В то же время, спецзакон усиливает уголовную ответственность за торговлю людьми и сутенерство, совершенные во время войны в Украине.
По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля в страну прибыло уже около 1,4 млн беженцев из Украины.
- Напомним, ЕС выделил €500 млн в помощь беженцам из Украины .
- По данным ООН, из Украины с начала новой агрессии России уехали более 1,7 миллиона граждан . Преимущественно – это женщины, дети и пожилые люди.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное