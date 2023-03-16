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Легализует захват РФ территорий Украины: США не поддержали "мирный план" Китая

16 мартa, 2023 четверг
23:04
война с Россией

Предложение Китая, предусматривающее, что стороны должны прекратить огонь и начать договариваться, явно отвечает интересам Кремля и расходится с принципами, определенными Уставом ООН.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Все видели план (Китая, - ред.) из 12 пунктов, и это вызвало большую огласку. Он призывает к прекращению огня", - отметил представитель Белого дома.

Кирби заметил, что, с одной стороны, это предложение звучит вполне разумно. Однако, по его словам, прекращение огня прямо сейчас фактически ратифицирует захват украинских территорий российскими захватчиками.

"По сути, это бы признало достижение России во всех ее попытках захватить силой территорию соседней страны. Кроме того, это позволило бы российским войскам продолжать оккупацию территории суверенной Украины. Поэтому прекращение огня прямо сейчас, по нашему мнению, означало бы очередное нарушение Устава ООН" , – заметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что Россия по сути смогла бы использовать эту паузу, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.

  • Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 16 марта обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом важность принципа территориальной целостности и формулу мира Украины.
  • Также сегодня издание Politico сообщило , что Китай поставлял РФ оружие и военное оборудование с начала масштабной войны с Украиной.
Украина
Китай
США
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