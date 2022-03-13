Легализованный террор и мародерство. Россия приказала военным перейти на "самообеспечение", - Денисова

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует Еспресо.TV

"Сегодня так называемый "военный комендант" подписал обращение к жителям городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка, в котором объявил комендантский час, запрет на ношение оружия и на проведение собраний, митингов или пикетов. За любое нарушение этих "требований" оккупант угрожает "привлечением к строгой ответственности и передачей в органы военного правопорядка", - отметила правозащитница.

В городе Энергодаре рашистские военные избивают и подвергают пыткам людей прямо на улицах, похищают прохожих, отбирают автомобили.

Во временно оккупированных селах Киевской области российские боевики грабят и крушат дома, забирают у жителей вещи и еду.

По словам военнопленных РФ, командованием отдан приказ перейти на самообеспечение – фактически легализовано мародерство армии государства-агрессора в Украине.

"Террор мирных жителей - это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Прошу международное сообщество учесть эти факты при усилении давления на государство-террориста для прекращения войны и вывод армии российских захватчиков из Украины.Рашистское руководство и военных ожидает "Нюрнберг №2", - добавила Людмила Денисова.

Напомним, депутаты городского совета оккупированного Мелитополя требуют наказания для коллаборантов, создавших вчера марионеточную администрацию.

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