Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

"Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении гражданину РФ и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Он подозревается в отмывании около 100 млн грн и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн служебными лицами акционерного общества - банка, совершенного организованным организованным органом ", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в начале июня были арестованы 738 объектов недвижимости, которые находятся в собственности банка. Также добавляется, что российский бизнесмен являлся собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.

Украинский банк, его материнский банк в РФ и офшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.

"Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов упомянутых компаний на общую сумму свыше 1 млрд гривен и их последующего вывода из банковской системы в Украине", - объясняют в БЭБ .

Отмечается, что олигарх хотел избежать возможных санкций или применения мер принудительного изъятия прав собственности.

В конце июля 2023 года банк был национализирован. В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.

Досудебное расследование продолжается, составляется список всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

Правоохранители не сообщают имени российского бизнесмена, но, судя по фото, которое разместило БЭБ, можно предположить, что речь идет о Михаиле Фридмане – эксвладельце "Смысла Банка" (бывший "Альфа Банк"), который был национализирован в июле этого года.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Что предшествовало

Напомним, "Сенс банк" (Sense Bank) – государственный банк, один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс. юридических лиц и 86 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.

20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

21 июля Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.

22 июля 2023 Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства.

Позже, 24 июля в Офисе генпрокурора сообщили , что правоохранители предотвратили выведение за границу миллиардных активов украинского банка, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх.

Кроме того, 11 августа стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против четырех российских олигархов, в том числе против совладельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена.