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Легализация медицинского каннабиса: стало известно, как Украина будет выращивать марихуану

26 июля, 2023 среда
07:58
Здоровье

В Раде говорят, что в стране введут строгий контроль за производством и распространением марихуаны медицинского назначения

О деталях рассказала народный депутат и один из авторов законопроекта о легализации медицинского каннабиса Ольга Стефанишина в интервью "Українським новинам".

Какие будут требования к выращиванию каннабиса

Выращивание каннабиса на территории Украины будет проводиться исключительно в специально оборудованных теплицах, где каждый отдельный куст будет обозначен уникальным штрих-кодом.

"Требования будут достаточно жесткие. Мы прописывали, что медицинский каннабис будет выращиваться только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Это все прописано в законе. В это нужно вложить большие инвестиции" , – отметила она.

Наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет таким же, как и за сбыт наркотиков. А лицензия на производство обойдется, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 грн.

По словам нардепки, лицензии, скорее всего, будет выдаваться Государственной врачебной службой. А на запуск инструмента лицензий, по всей вероятности, будут тратить несколько месяцев.

Обсуждение с бизнесом (производителями лекарств) по выращиванию медицинского каннабиса как раз планируем, подчеркнула Стефанишина.

Почему решили разрешить не только использование, но и выработку и выращивание

Нардепка считает этот законопроект о доступе к лекарству, который должен обеспечить не только разрешение на использование, но и разрешение производить.

"Для меня не понятно, почему мы должны запретить в Украине выращивание этого сырья, а завозить за границу и зависеть от других стран. У нас есть потребность в таких лекарствах, развитии бизнеса и рабочих местах, а также есть все условия для выращивания. Через какую-то Юлию Тимошенко это запрещать? Мне кажется, это несправедливо. Страна будет лишена очень многих возможностей, если мы просто позволим только импорт", - отмечает она.

В настоящее время разрешены три лекарственных средства (на основе каннабиса) на ввоз в Украину.

"Они очень дорогие и компании даже не зарегистрировались в Украине. Потому что им не интересно, постановление Кабмина (давшего разрешение) ничего не значит. Мы зависим от кого-то, если мы можем сами себя обеспечивать", - утверждает Стефанишина.

По ее словам, до войны считали, что два миллиона украинцев нуждались в таком лекарстве. Но сейчас к ним добавились по приблизительным расчетам четыре миллиона с разными психологическими травмами и расстройствами.

"Это минимум шесть миллионов людей, нуждающихся в таком лекарстве. Объемы в контексте потребности очень большие. Сколько удастся выработать – другой вопрос. Думаю, несколько лет нужно будет", - подчеркнула представитель ВР. 

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Как определить качество продукта, который будет попадать к пациентам

Это будет происходить по регуляциям Минздрава. Если это будет лекарственное средство, то оно будет подпадать под закон о лекарственных средствах. Поэтому продукт должен отвечать требованиям Good Manufacturing Practice (часть системы обеспечения качества, гарантирующая, что продукция производится и контролируется по стандартам качества, согласно торговой лицензии, и соответствует ее назначению), говорит автор проекта закона.

"Там есть четкие перечни для обеспечения качества. Часть будет регулироваться законом о БАДах (Биологически активные добавки), потому что мы говорим о маслах, которые не имеют почти ТГК. За рубежом такие масла свободно продаются", - добавляет она. 

Кому будут выписывать препараты 

Понимание есть, а перечня заболеваний, кому именно будут назначать медицинский каннабис, нет, ведь еще не состоялась легализация.

"Детализация будет происходить на уровне Минздрава, но мы будем принимать международные практики, начиная с онкологии, неврологических заболеваний (эпилепсия, болезни Паркинсона и Альцгеймера), думаю, также психологические расстройства, даже ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, ред.)", - отмечает Стефанишина.

По ее словам, исследования, которые проводились в Канаде и Израиле по эффективности медканабисса при ПТСР, имеют очень положительные результаты.

"Я думаю, что в Украине каннабис раскроется со временем больше всех стран мира, потому что у нас огромное количество пациентов разных неврологий. Именно в моментах психологических травм, я думаю, что мы, к сожалению, являемся страной, которая больше всего от этого страдает. Я считаю, что Украина должна использовать все новейшие технологии в этом направлении, все возможные методы помощи, в том числе лекарственные средства на основе каннабиса и даже у нас есть разговоры дальше о более тяжелых наркотических средствах. Есть международный опыт, которым нужно воспользоваться", – утверждает нардепка.

Как будут употреблять медицинский каннабис

"Формы, по которым будут употребляться лекарства, определяет Минздрав. Это медицинская составляющая, определяемая ведомством", - говорит одна из авторов законопроекта.

Она отмечает, что есть разные формы, как это в мире происходит, так которые анализировали: "Это масла в основном, а также могут быть испаряющиеся лекарственные средства или соцветия".

Могут ли использовать вепарайзер

"Так или используется металлическая трубка, в которой нужно вдыхать масло. Это могут также быть капли, которые нужно капать под язык", - говорит Стефанишина.

По ее словам, это все пероральный метод применения. Также есть вариация в виде пилюли.

Может ли быть курение

Такое тоже возможно, в некоторых странах это используется, уточняют в ВР.

"Я не думаю, что Украина пойдет на такие формы сразу, чтобы не провоцировать общество. Но в этом нет ничего криминального, ведь такое использование регулируется так же строго", - отмечает нардепка Стефанишина.

Легализация медицинского каннабиса: что известно о законопроекте

13 июля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Цель – создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и ПТСР, полученных в результате войны.

Власти не исключают, что после деоккупации Крыма могут выращивать медицинский каннабис в случае его легализации.

Общество
Экономика
Украина
Верховная Рада
Медицина
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