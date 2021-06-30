Легализация медицинского каннабиса: Комитет Рады поддержал законопроект

Об этом сообщила соавтор законопроекта, нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook .

"Я шлю сердечки коллегам из Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которые только что поддержали законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. 11 голосов за", - написала она.

По словам нардепа, это законопроект о лекарствах для 2 млн больных, среди которых почти 20 тыс. детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие.

Напомним, 2 июня народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по регулированию обращения конопли в медицинских целях.

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