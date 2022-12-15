"Легализация изнасилований, убийств и мародерств": Подоляк о решении РФ не наказывать за преступления в Украине
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение РФ отменить ответственность за преступления, совершенные россиянами на оккупированных территориях Украины, легализацией изнасилований, убийств и мародерств
Об этом Подоляк написал в Twitter.
При этом советники главы ОП назвал такие преступления "основными инструментами российского государства".
"Снятие госдумой РФ ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России", - это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?" – написал Подоляк.
- Ранее, 13 декабря, госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об отмене уголовной ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины "для защиты интересов России".
- Президент Владимир Зеленский рассказал Европарламенту о военных преступлениях РФ и призвал увеличить усилия по созданию спецтрибунала.
- США прорабатывают инициативу создания спецтрибунала для РФ под эгидой ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное