Об этом Подоляк написал в Twitter.

При этом советники главы ОП назвал такие преступления "основными инструментами российского государства".

"Снятие госдумой РФ ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России", - это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?" – написал Подоляк.

Ранее, 13 декабря, госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об отмене уголовной ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины "для защиты интересов России".

Президент Владимир Зеленский рассказал Европарламенту о военных преступлениях РФ и призвал увеличить усилия по созданию спецтрибунала.

США прорабатывают инициативу создания спецтрибунала для РФ под эгидой ООН.