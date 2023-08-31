Ледник в Доломитовых Альпах может уменьшиться вдвое из-за изменения климата, - исследователи

Об этом пишет ANSA со ссылкой на экспертов.

По данным измерений, проведенным экспертами Падуанского университета, Итальянского гляциологического комитета и Агентства по охране окружающей среды Венето (ARPAV), в ближайшие годы площадь поверхности ледника Мармолада будет меньше квадратного километра, что составит половину уровня 2000 года и четверть уровня 1900 года.

"Отступление ледника в самой большой точке регрессии составляет около 90 метров в год со средним отступлением в 20 метров в год", - отметил руководитель измерявшей ледник группы Мауро Варотто.

Как известно, мировые ледники, являющиеся важным источником пресной воды, в последние годы быстро сокращаются из-за глобального потепления, вызванного выбросами парниковых газов человеком.

Издание напоминает, что в прошлом году 11 человек погибли, когда серак (вертикальное ледовое образование) обрушился на Мармоладе. К обвалу ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры.