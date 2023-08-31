Ледник в Доломитовых Альпах может уменьшиться вдвое из-за изменения климата, - исследователи
На фоне глобального потепления в мире площадь поверхности ледника Мармолада в Доломитовых Альпах на севере Италии в 2022 году снизилась до 112 гектаров
Об этом пишет ANSA со ссылкой на экспертов.
По данным измерений, проведенным экспертами Падуанского университета, Итальянского гляциологического комитета и Агентства по охране окружающей среды Венето (ARPAV), в ближайшие годы площадь поверхности ледника Мармолада будет меньше квадратного километра, что составит половину уровня 2000 года и четверть уровня 1900 года.
"Отступление ледника в самой большой точке регрессии составляет около 90 метров в год со средним отступлением в 20 метров в год", - отметил руководитель измерявшей ледник группы Мауро Варотто.
Как известно, мировые ледники, являющиеся важным источником пресной воды, в последние годы быстро сокращаются из-за глобального потепления, вызванного выбросами парниковых газов человеком.
Издание напоминает, что в прошлом году 11 человек погибли, когда серак (вертикальное ледовое образование) обрушился на Мармоладе. К обвалу ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры.
- По данным ЮНЕСКО, к 2050 году треть ледников на объектах всемирного наследия может исчезнуть из-за глобального потепления. Их таяние приведет к рискованным экологическим и социальным последствиям.
- Также ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.
- Кроме того, исследователи предположили, что ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу 2100 года из-за глобального потепления, повлекшие опасные наводнения и дефицит воды для людей, проживающих в регионе горных систем Азии.
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