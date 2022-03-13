"Лед тронулся": посол ЕС о процессе присоединения Украины к блоку
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по присоединению Украины к Евросоюзу уже начата
Об этом он рассказал в своем Twitter.
"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел. Слава Украине", - сказал Маасикас в своем видеообращении.
Также посол ЕС рассказал о поставках оружия Украине западными союзниками и пообещал еще больше помощи в будущем. Он отметил, что европейские страны активно оказывают украинцам гуманитарную поддержку.
"Все страны-члены ЕС внесли вклад в Механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - сказал Маасикас.
Также он отметил, что ЕС впервые активизировал Директиву о временной защите, чтобы помочь украинцам, спасающимся от путинского террора.
- Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. Также заявки подали Грузия и Молдова .
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 11 марта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран ЕС одобрили декларацию , что говорит "да" евроинтеграции Украины.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина 100% будет членом ЕС , и теперь это только вопрос времени.
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