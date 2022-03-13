"Лед тронулся": посол ЕС о процессе присоединения Украины к блоку

Об этом он рассказал в своем Twitter.



"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел. Слава Украине", - сказал Маасикас в своем видеообращении.



Также посол ЕС рассказал о поставках оружия Украине западными союзниками и пообещал еще больше помощи в будущем. Он отметил, что европейские страны активно оказывают украинцам гуманитарную поддержку.



"Все страны-члены ЕС внесли вклад в Механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - сказал Маасикас.



Также он отметил, что ЕС впервые активизировал Директиву о временной защите, чтобы помочь украинцам, спасающимся от путинского террора.



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