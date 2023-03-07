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Лечо. Рецепт приготовления
Очень быстро, вкусно и просто! Классическое лечо. Рецепт проверен годами
Ингредиенты:
- 1,2 кг болгарского перца
- Помидоры – один килограмм
- 20 г базилика
- Перец острый стручковый (по вкусу)
- Два зубчика чеснока
- Сахар – 60 г
- Соль – полторы чайной ложки без горки
- 20 г растительного масла
- Уксус (6%) – четыре чайные ложки
Рецепт приготовления лечо:
- Тщательно промываем овощи
- Разрезаем помидоры на четыре части и удаляем место крепления плодоножки.
- Промываем базилик
- Кладем помидоры и нарезанный щепотками базилик в чашу блендера.
- Смешиваем все до однородного состояния
- Разрезаем болгарские перцы пополам и удаляем из них плодоножку, семена и сердцевину.
- Дальше каждую половинку разрезаем еще раз пополам
- Отправляем перец в кастрюлю
- Заливаем помидорной массой
- Ставим на плиту
- После закипания уменьшаем пламя до среднего
- Варим лечо до 15 минут
- Чистим чеснок
- Промываем его вместе с острым перцем под проточной водой
- Добавляем в кастрюлю соль, сахар, чеснок с перцем, уксус и растительное масло.
- Осторожно перемешиваем лечо
- Варим наше лечо еще до 5 минут
- Наполняем готовым лечо стерильные баночки
- Закрываем крышками
- Переворачиваем баночки вверх дном
- Оставляем под теплым полотенцем до охлаждения
- Откладываем наше готовое лечо на хранение в прохладное место
- Из указанного количества продуктов выходит три банка по 500 мл.
Приятного аппетита!
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