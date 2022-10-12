Об этом он написал в телеграмме .

По его словам, оккупанты заставляют коллаборантов, в том числе работников "бюджетной сферы" и ЖКХ, в обязательном порядке сдавать свою кровь. Также на столбах размещают объявления с призывом стать донором крови для онкобольных и рожениц.

Однако Федоров отмечает, что кровь уйдет "больным" российским военным, которых с ранениями каждый день привозят со всего региона боевых действий. Кроме того, в временно оккупированный Мелитополь привозят и рефрижераторы с телами российских солдат, ликвидированных на Херсонском направлении.

12 октября также стало известно, что захватчики из-за кадрового голода заставляют жителей временно оккупированного Мелитополя брать фейковые российские паспорта и работать на коллаборантов.