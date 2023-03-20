Об этом в соцсетях сообщил Владимир Зеленский.

"Провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Поблагодарил за присоединение Австрии к Core Group по созданию спецтрибунала по агрессии РФ, за гуманитарную поддержку Украины. Обсудили ключевые направления усиления помощи, в частности в лечении украинцев", - написал он в твиттере .

Также Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. С ним он обсудил практическую реализацию украинской формулы мира, другие важные международные мероприятия. Во время разговора было отдельно отмечено продвижение Украины в трансформациях.

Президент подчеркнул, что диалог с Рютте будет иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины.

Как добавил Зеленский, в разговоре с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром шла речь о поддержке со стороны Ирландии нашего государства и украинцев, а также об украинской формуле мира и активизации сотрудничества на гуманитарном направлении. Кроме того, президент поблагодарил Австрию за вовлечение в Core Group по созданию спецтрибунала по агрессии РФ.