Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"В МВД наработан внутриведомственный порядок действий по работе с освобожденными военнопленными. Этот порядок охватывает весь спектр вопросов, которые мы держим на контроле, начиная с момента встречи из плена. Это определение необходимого лечения, протезирования, реабилитации. Отдельно проводится работа с членами семей освобожденных пленных: женами, детьми, матерями. Мы определяем необходимый пакет помощи в решении социально-бытовых проблем", - сказала заместитель министра внутренних дел Украины Катерина Павличенко.

Замминистра подчеркнула, что одним из вопросов является восстановление утраченных документов, в том числе удостоверений участников боевых действий, водительских прав, паспортов, банковских карт и номеров телефонов.

"Министром внутренних дел поставлена задача Государственной миграционной службе в кратчайшие сроки восстановить все утраченные документы находившихся в плену. Сейчас в ГМС находится 103 заявления на восстановление таких документов. На контроле также находится вопрос выплаты единовременного денежного пособия в размере 100 тыс. грн" , – отметила Катерина Павличенко.

Также отдельным блоком программы предусмотрена реабилитация освобожденных из плена бойцов.

В учреждениях здравоохранения в настоящее время оказывают освобожденным из плена воинам необходимую медицинскую помощь.

"Учреждения здравоохранения МВД оказывают специализированную и экстренную помощь. В таком случае, для постановки диагноза будут привлечены специалисты ведущих лечебных и научных учреждений Украины. Лицам, освобожденным из плена с первого дня, оказывается квалифицированная психологическая и медико-психологическая помощь, а также реабилитация. С целью расширения объемов оказания медицинской помощи и реабилитации сегодня активно проводится реконструкция одного из специализированных учреждений МВД, где будут использоваться современные реабилитационные подходы и оборудование", - сказал директор Департамента здравоохранения и реабилитации МВД Украины Анатолий Смык.