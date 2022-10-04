Лечение, протезирование, реабилитация и соцзащита. МВД определило порядок работы с освобожденными военнопленными
Министерство внутренних дел определило порядок лечения, протезирования, реабилитации и социальной защиты освобожденных украинских военнопленных, а также работы с их семьями
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
"В МВД наработан внутриведомственный порядок действий по работе с освобожденными военнопленными. Этот порядок охватывает весь спектр вопросов, которые мы держим на контроле, начиная с момента встречи из плена. Это определение необходимого лечения, протезирования, реабилитации. Отдельно проводится работа с членами семей освобожденных пленных: женами, детьми, матерями. Мы определяем необходимый пакет помощи в решении социально-бытовых проблем", - сказала заместитель министра внутренних дел Украины Катерина Павличенко.
Замминистра подчеркнула, что одним из вопросов является восстановление утраченных документов, в том числе удостоверений участников боевых действий, водительских прав, паспортов, банковских карт и номеров телефонов.
"Министром внутренних дел поставлена задача Государственной миграционной службе в кратчайшие сроки восстановить все утраченные документы находившихся в плену. Сейчас в ГМС находится 103 заявления на восстановление таких документов. На контроле также находится вопрос выплаты единовременного денежного пособия в размере 100 тыс. грн" , – отметила Катерина Павличенко.
Также отдельным блоком программы предусмотрена реабилитация освобожденных из плена бойцов.
В учреждениях здравоохранения в настоящее время оказывают освобожденным из плена воинам необходимую медицинскую помощь.
"Учреждения здравоохранения МВД оказывают специализированную и экстренную помощь. В таком случае, для постановки диагноза будут привлечены специалисты ведущих лечебных и научных учреждений Украины. Лицам, освобожденным из плена с первого дня, оказывается квалифицированная психологическая и медико-психологическая помощь, а также реабилитация. С целью расширения объемов оказания медицинской помощи и реабилитации сегодня активно проводится реконструкция одного из специализированных учреждений МВД, где будут использоваться современные реабилитационные подходы и оборудование", - сказал директор Департамента здравоохранения и реабилитации МВД Украины Анатолий Смык.
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