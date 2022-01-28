Лебедь стал временным командующим Нацгвардией вместо Балана
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя временным командующим Нацгвардией
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - отмечено в документе.
Указом №34/2022 Владимир Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Нацгварди.
- Напомним, что командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из- за стрельбы в Днепре.
- Глава МВД Денис Монастырский предложил назначить Юрия Лебедя командующим Нацгвардией.
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