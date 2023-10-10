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Аналитика

Leave Russia: аналитики YouControl проанализировали данные по иностранным компаниям, работающим на рынке РФ

10 октября, 2023 вторник
14:17
Экономика

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные от KSE Institute по иностранным компаниям, работающим на российском рынке

После обработки информации обнаружили еще 300+ украинских организаций, входящих в холдинг (группу), другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации. Информация о связях бизнеса с россией была в системе YouControl с начала полномасштабной войны. Для его создания аналитики использовали данные Йельской школы менеджмента. Теперь данных о компаниях еще больше.

Об аналитическом проекте "Самосанкции" и вебсайте Leave Russia

Leave Russia начат командой украинских IT волонтеров. В июне 2022 года команда Leave Russia объединила усилия с командой KSE Institute и ее аналитическим проектом "Самосанкции" (SelfSanctions), исследующим деятельность международных компаний. В результате команда сформировала самую полную базу компаний, связанных с российским рынком.

"Проект был запущен в первые дни войны. На первом этапе нам очень помогали наши студенты и волонтеры, около 40 человек. Основными вызовами были неоднократные масштабные хакерские атаки на наш сайт и постоянная необходимость использовать VPN для получения данных и новостей из России", – рассказывает Андрей Оноприенко, заместитель директора по развитию Киевской школы экономики.

Как собирали данные и насколько полна база?

Данные собирали из-за ежедневного мониторинга новостей и источников. Критерием для включения компании в базу была выручка на российском рынке от 1-5 млн долларов в год (минимальный порог). База данных KSE уникальна благодаря глубине и объему собранной информации. Она содержит более 3500+ записей компаний и мировых брендов, в том числе подробные данные о финансовой деятельности, количестве персонала, доходах, активах и других ключевых показателях. Эта информация регулярно обновляется, благодаря чему база актуальна и отражает реальное состояние рынка.

Ценность Leave Russia для пользователей

Для бизнеса. Добавление базы KSE в систему YouControl позволяет пользователям еще глубже анализировать деятельность иностранных компаний, их связи и присутствие на российском рынке. Ведь данных в системе стало на 40% больше. И это без учета данных из реестров и данных из Йельского университета, добавленных еще в начале войны.

Для обычных пользователей это шанс делать осознанный выбор при покупке товаров или услуг. Команда проекта разработала для мобильных устройств еще и сканер штрих-кодов, чтобы можно было увидеть информацию о производителе и осуществляет ли он деятельность на территории России.

Государству. Данные базы KSE уже активно используются правительственными учреждениями Украины. Это позволяет проводить более эффективную внешнеполитическую работу и использовать полученную информацию в интересах государства.

Какие компании Украины до сих пор связаны с РФ

По данным KSE более 300 добавленных к фактору организаций, входящих в холдинг или группы компаний, среди которых есть компании из России наибольшее количество юридических лиц (205) зарегистрировано в Киеве, 27 компаний – в Одесской области, 23 – в Киевской области и 15 – в Черкасской. Остальные компании представлены еще в 13 регионах Украины и количество компаний в каждом не превышает 10.

40% компаний (121) с выявленной связью с РФ через материнскую компанию работают в сфере оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. 29 из определенных компаний работают в сферах перерабатывающей промышленности и профессиональной, научной и технической деятельности. Основным направлением 26 компаний есть сделки с недвижимым имуществом; а еще 21 задействовано в транспортной сфере.

Связи с финансово-промышленными группами

Сведения о вхождении в холдинг (группу), другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации, добавлены в досье 49 компаний, объединенных в системе Youcontrol в финансово-промышленную группу "СОКАР" . Конечный бенефициарный владелец этой финансово-промышленной группы отсутствует , поскольку владелец Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики. Она в частности выступает участником российского ООО "Сокар Рус ".

Такие же данные добавлены в досье 7 украинских компаний, входящих в группу "Вичюнай" . Основным направлением деятельности группы является производство крабовых палочек и других продуктов из сурими и рыбы под ТМ "VIČI" ("Вечи"). В состав этой же группы входят несколько российских компаний, в частности ООО "ВЕЧЮНАЙ-РУСЬ" .

Компания ООО "БЛГ ВИДИ ЛОГИСТИКС" в равных долях входит в состав ФПГ "ВиДи Груп" и BLG Logistics Group . Основными направлениями деятельности "ВиДи Групп" является автомобильный бизнес; автомобильная логистика; финансовые услуги и страхование; проектирование и строительство. BLG Logistics Group AG&Co. KG – это морская портовая и логистическая компания со штаб-квартирой в Бремене. Данная компания также имеет дочернее предприятие в Санкт-Петербурге – ООО "БЛГ ЛОГИСТИК АВТОМОБИЛЫ СПБ" .

4 украинские компании ( ООО "Лидеа Украина" , ООО "Черлис" , СООО "Ломовате" , ООО "Маяк-Худяки" ) входят в состав международного холдинга Lidea , занимающегося реализацией семян кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои, рапса, сор кормовых и покровных культур. Lidea также имеет дочернее предприятие в России - ООО "ЭВРАЛИС СЕМАНС РУС" .

ТОП по количеству персонала

5 украинских компаний, входящих в холдинг (группу), другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации, согласно данным финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года, в штате имеют более 1000 работников:

Справка

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, в YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих "враждебный след". В него вошли более 20 тыс. активных украинских предприятий. Среди их владельцев, учредителей или конечных бенефициаров есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или республики Беларусь. В военное положение команда расширяла и углубляла поиск связей. Сначала в Экспресс-анализ включили 5 факторов, которые мгновенно показывают связанность контрагента с россией и странами-союзницами агрессора, а сейчас их более 10.




 
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