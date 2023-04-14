Ле Пен заявила, что победа Украины над РФ развяжет Третью мировую войну
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что победа Украины над российским агрессором будет означать начало Третьей мировой войны
Об этом она сказала в интервью El Pais .
"Когда такая нация, как Россия, нападает на другую нацию и угрожает ее суверенитету, нет возможной равноудаленности, вы должны занять позицию", – сказала Ле Пен.
По ее мнению, Запад не должен отправлять Украине наступательное оружие. Также она заявила, что поддерживает санкции против РФ, но не касающиеся энергетики.
Лучшим решением, которое якобы положит конец войне, Ле Пен считает мирные переговоры и призывает начать их как можно скорее.
"Если Россия выиграет войну, это будет крушением, потому что все страны с территориальным конфликтом будут думать, что они могут разрешить его оружием. Если Украина победит, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может военно победить Россию. А это значит, что Третья мировая война развязана", - подчеркнула Ле Пен.
- В январе Ле Пен выступила против поставки Украине танков "во избежание эскалации".
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