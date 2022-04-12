Ле Пен заверила, что поддерживает санкции против РФ, но "засыпалась" на вопросах о Крыме и нефтяном эмбарго

Об этом сообщают Крым.Реалии.

По словам Ле Пен, она полностью поддерживает санкции против России, введенные после начала полномасштабной войны в Украине. Она добавила, что одобряет европейскую политику поставки оружия для Украины, "если оно предназначено для защиты от военного вторжения России, но не для нападения".

В то же время, Ле Пен выступила против отказа от российских нефти и газа.

"Я не хочу, чтобы французы столкнулись с последствиями решений, направленных на прекращение импорта нефти и газа", – сказала Ле Пен.

Также она в очередной раз оправдала аннексию Крыма, поскольку она, якобы, была сделана не вооруженным способом.

"Это другая тема, это было сделано не по-военному", - сказала Ле Пен и добавила, что "международные правила не соблюдались и в Ираке".

Марин Ле Пен, являющаяся лидером ультраправой партии "Национальное объединение", набрала в первом туре президентских выборов во Франции 23,15%. Во втором туре она будет бороться за президентское кресло с действующим главой государства Эмманюэлем Макроном, получившим 10 апреля 27,84%.

Второй тур состоится 24 апреля.

11 апреля было объявлено, что во второй тур президентских выборов во Франции вышли Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен .

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