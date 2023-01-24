Ле Пен выступила против поставки Украине танков "во избежание эскалации"
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, выступила против передачи Украине тяжелого вооружения
Об этом сообщает Euractiv .
По словам Ле Пен, Франция и Запад не должны отправлять тяжелые танки в Украину.
"Не сделает ли все это войну еще хуже?" – высказалась лидер ультраправых.
Она добавила, что эскалация рискует "интернационализировать конфликт" и "отойти от мирного разрешения путем переговоров".
Отметим, что министр вооруженных сил Себастьян Лекорню получил от президента Франции Макрона поручение проработать возможность отправки в Украину танков Leclerc.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 января заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение.
- 13 января Франция объявила о приблизительных сроках поставки танков AMX-10 RC Украине.
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