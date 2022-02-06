Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы в президентских выборах
Кандидатка в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО в случае своей победы на выборах
Об этом сообщает Le Figaro .
На встрече с избирателями в Реймсе Ле Пен заявила, что Франция не должна участвовать в чужих военных конфликтах.
"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли вовлечь в чужие конфликты", - сказала Ле Пен.
Она также добавила, что Франция должна реформировать ЕС.
"В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, из-за своего дипломатического места в Совете Безопасности ООН", - отметила Ле Пен.
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