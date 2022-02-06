Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы в президентских выборах

Об этом сообщает Le Figaro .

На встрече с избирателями в Реймсе Ле Пен заявила, что Франция не должна участвовать в чужих военных конфликтах.

"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли вовлечь в чужие конфликты", - сказала Ле Пен.

Она также добавила, что Франция должна реформировать ЕС.

"В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, из-за своего дипломатического места в Совете Безопасности ООН", - отметила Ле Пен.

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