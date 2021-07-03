Ле Пен покинула пост главы партии "Национальное объединение" ради президентских выборов
Марин Ле Пен оставила должность председателя партии "Национальное объединение" ради участия в выборах президента Франции
Об этом сообщает France24.
О том, что Марин Ле Пен покидает пост председателя "Национального объединения" было объявлено на съезде партии.
Как объяснили руководители партии, это не отставка, а стратегический шаг для подготовки к ожидаемым через год президентским выборам. Съезд решит, кто будет заменять Марин Ле Пен в ближайшие 12 месяцев.
Госпожа Ле Пен работала председателем партии с января 2011 года. Ранее партию возглавлял ее отец - Жан-Мари Ле Пен.
- Напомним, 4 мая французский суд оправдал Марин Ле Пен и ее коллегу по партии в деле о "нарушении законов о языке вражды" путем публикации в Twitter трех изображений сцен жестокости со стороны террористической исламистской организации "Исламское государство".
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