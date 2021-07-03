Ле Пен покинула пост главы партии "Национальное объединение" ради президентских выборов

Об этом сообщает France24.

О том, что Марин Ле Пен покидает пост председателя "Национального объединения" было объявлено на съезде партии.

Как объяснили руководители партии, это не отставка, а стратегический шаг для подготовки к ожидаемым через год президентским выборам. Съезд решит, кто будет заменять Марин Ле Пен в ближайшие 12 месяцев.

Госпожа Ле Пен работала председателем партии с января 2011 года. Ранее партию возглавлял ее отец - Жан-Мари Ле Пен.