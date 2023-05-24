Об этом она заявила на слушаниях по иностранному вмешательству в Национальном собрании Франции, передает BFMTV.

"Мне неоднократно приходилось высказывать свою позицию по присоединению Крыма... Я считаю, что жители Крыма свободно высказались, проголосовав за присоединение к России", - сказала Ле Пен.

По ее мнению, никакой аннексии не было.

Политика утверждает, что во время поездки в Крым в июне 2013 года видела тяготение людей к России, а не к Украине.