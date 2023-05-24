Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала оккупированный Крым легитимной частью России, заявив о якобы свободном волеизъявлении жителей полуострова
Об этом она заявила на слушаниях по иностранному вмешательству в Национальном собрании Франции, передает BFMTV.
"Мне неоднократно приходилось высказывать свою позицию по присоединению Крыма... Я считаю, что жители Крыма свободно высказались, проголосовав за присоединение к России", - сказала Ле Пен.
По ее мнению, никакой аннексии не было.
Политика утверждает, что во время поездки в Крым в июне 2013 года видела тяготение людей к России, а не к Украине.
- Ранее Ле Пен говорила, что победа Украины над РФ якобы развяжет Третью мировую войну.
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