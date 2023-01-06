Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter .

Как отмечается, армии так называемых ЛНР и ДНР были официально включены в состав вооруженных сил России 31 декабря 2022 года. А Путин вручил формированием их боевые знамена во время приезда в Ростов-на-Дону.

Россия утверждает, что "ЛНР" и "ДНР" являются "неотъемлемыми частями" Российской Федерации после фиктивных референдумов о присоединении в сентябре 2022 года. Тем не менее, с 2014 года Россия контролировала обе эти территории, создав 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддержав их российскими военными", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 г. эти территории требовали значительных затрат российских финансов.

"Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые расходы для России, которые продлятся гораздо дольше текущей фазы конфликта", - добавляют в минобороны Британии.

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