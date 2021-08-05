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Лазерная 3D-эпиляция: врачи объяснили особенности влияния процедуры и назвали противопоказания
Сегодня существует несколько методик удаления волос с помощью лазера. Новейшей лазерной эпиляцией является 3D. Это современная гибридная технология, сочетающая в себе преимущества предыдущих разработок
Благодаря этому она по праву признана высокоэффективной и безопасной.
Сегодня 3D-эпиляция доступна в Украине. Проводится она в специализированной сети лазерных центров EpiLaser.com.ua , где работают опытные косметологи с медицинским образованием. Но, прежде чем отправиться на процедуру, рекомендуется более подробно узнать об особенностях влияния, плюсах и минусах.
3D - это самая эффективная лазерная эпиляция, в основе которой лежит воздействие на волосяные луковицы тремя видами волн (808, 755, 1064 нм). Это удачное сочетание известных лазерных аппаратов: диодного, александритового и неодимового. Поэтому луч проникает в различные слои кожи, что делает процедуру очень результативной.
Для справки: новые модели аппаратов для эпиляции предусматривают наличие специальной охлаждающей насадки. Благодаря ей процесс становится еще более комфортным. Во время обработки происходит охлаждение кожных покровов, что предотвращает возникновение ожогов и болевых ощущений.
Как и все косметологические услуги, триокластерная лазерная эпиляция имеет свои противопоказания:
Новая 3D-эпиляция - это эффективность, полная безопасность, безболезненность и отсутствие дискомфорта. Кроме того, данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Решив сделать свою кожу красивой и гладкой, следует подойти ответственно не только к выбору методики, но и места для процедуры. Сейчас в Украине множество салонов предлагают услуги эпиляции. Но следует выбирать те, которые имеют безупречную репутацию. Главное тому подтверждение - многочисленные положительные отзывы. Кроме того, можно спросить у своих знакомых, чтобы посоветовали проверенное место. Ведь самое главное - это здоровье.
Сегодня 3D-эпиляция доступна в Украине. Проводится она в специализированной сети лазерных центров EpiLaser.com.ua , где работают опытные косметологи с медицинским образованием. Но, прежде чем отправиться на процедуру, рекомендуется более подробно узнать об особенностях влияния, плюсах и минусах.
особенности
3D - это самая эффективная лазерная эпиляция, в основе которой лежит воздействие на волосяные луковицы тремя видами волн (808, 755, 1064 нм). Это удачное сочетание известных лазерных аппаратов: диодного, александритового и неодимового. Поэтому луч проникает в различные слои кожи, что делает процедуру очень результативной.
Для справки: новые модели аппаратов для эпиляции предусматривают наличие специальной охлаждающей насадки. Благодаря ей процесс становится еще более комфортным. Во время обработки происходит охлаждение кожных покровов, что предотвращает возникновение ожогов и болевых ощущений.
ограничения
Как и все косметологические услуги, триокластерная лазерная эпиляция имеет свои противопоказания:
- КОВИД-19;
- онкология;
- порфирия;
- сахарный диабет;
- болезни сердца, крови;
- алкогольное опьянение;
- повышенная чувствительность к ультрафиолету;
- инфекционно-воспалительные заболевания;
- беременность, кормление грудью;
- герпес в активной фазе.
преимущества
Новая 3D-эпиляция - это эффективность, полная безопасность, безболезненность и отсутствие дискомфорта. Кроме того, данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- безопасна для всех типов кожи, включая светлую и загорелую;
- точное и глубокое проникновение;
- бережно воздействует на эпидермис;
- отсутствие неприятных ощущений;
- минимальное количество противопоказаний;
- удаляет волосы разного цвета
- быстрое восстановление тканей
- подходит для любого участка лица и тела
- за 1 раз можно удалить до 30% волосков.
Решив сделать свою кожу красивой и гладкой, следует подойти ответственно не только к выбору методики, но и места для процедуры. Сейчас в Украине множество салонов предлагают услуги эпиляции. Но следует выбирать те, которые имеют безупречную репутацию. Главное тому подтверждение - многочисленные положительные отзывы. Кроме того, можно спросить у своих знакомых, чтобы посоветовали проверенное место. Ведь самое главное - это здоровье.
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