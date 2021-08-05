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Лазерная 3D-эпиляция: врачи объяснили особенности влияния процедуры и назвали противопоказания

5 августа, 2021 четверг
18:05
Здоровье

Сегодня существует несколько методик удаления волос с помощью лазера. Новейшей лазерной эпиляцией является 3D. Это современная гибридная технология, сочетающая в себе преимущества предыдущих разработок

Благодаря этому она по праву признана высокоэффективной и безопасной.

Сегодня 3D-эпиляция доступна в Украине. Проводится она в специализированной сети лазерных центров EpiLaser.com.ua , где работают опытные косметологи с медицинским образованием. Но, прежде чем отправиться на процедуру, рекомендуется более подробно узнать об особенностях влияния, плюсах и минусах.

особенности


3D - это самая эффективная лазерная эпиляция, в основе которой лежит воздействие на волосяные луковицы тремя видами волн (808, 755, 1064 нм). Это удачное сочетание известных лазерных аппаратов: диодного, александритового и неодимового. Поэтому луч проникает в различные слои кожи, что делает процедуру очень результативной.

Для справки: новые модели аппаратов для эпиляции предусматривают наличие специальной охлаждающей насадки. Благодаря ей процесс становится еще более комфортным. Во время обработки происходит охлаждение кожных покровов, что предотвращает возникновение ожогов и болевых ощущений.

ограничения


Как и все косметологические услуги, триокластерная лазерная эпиляция имеет свои противопоказания:
  • КОВИД-19;
  • онкология;
  • порфирия;
  • сахарный диабет;
  • болезни сердца, крови;
  • алкогольное опьянение;
  • повышенная чувствительность к ультрафиолету;
  • инфекционно-воспалительные заболевания;
  • беременность, кормление грудью;
  • герпес в активной фазе.
Подозрительные темные родинки и татуировки специалист обходит или обрисовывает карандашом белого цвета.

преимущества


Новая 3D-эпиляция - это эффективность, полная безопасность, безболезненность и отсутствие дискомфорта. Кроме того, данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ:
  • безопасна для всех типов кожи, включая светлую и загорелую;
  • точное и глубокое проникновение;
  • бережно воздействует на эпидермис;
  • отсутствие неприятных ощущений;
  • минимальное количество противопоказаний;
  • удаляет волосы разного цвета
  • быстрое восстановление тканей
  • подходит для любого участка лица и тела
  • за 1 раз можно удалить до 30% волосков.
Еще одним преимуществом новой 3D лазерной эпиляции считается количество сеансов, необходимых для полного избавления от волосяного покрова. Курс рассчитан на 8-10 раз. Для избавления от светлых и тонких волосков нужно 10-12 походов к мастеру. Результат будет заметен уже после первого визита, уже через 10-20 дней волосы начнут выпадать.

Решив сделать свою кожу красивой и гладкой, следует подойти ответственно не только к выбору методики, но и места для процедуры. Сейчас в Украине множество салонов предлагают услуги эпиляции. Но следует выбирать те, которые имеют безупречную репутацию. Главное тому подтверждение - многочисленные положительные отзывы. Кроме того, можно спросить у своих знакомых, чтобы посоветовали проверенное место. Ведь самое главное - это здоровье.
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