Лазебная заявила о росте минимальной пенсии с 2022 года для людей старше 70 лет

Об этом на пресс-конференции заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает Интерфакс-Украина.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не может быть менее 3 тыс. грн", - подчеркнула она.

Она отметила, что в настоящее время идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены восстановить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления.

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