"Лайм-такси" даст своим клиентам возможность самостоятельно выбирать тариф и автомобиль

Спрос на заказ такси всегда растет. Это отличный способ дешево добраться из одной точки города в другую, получив не только комфортные, но и безопасные условия. Тут https://limetaxi.com.ua/ заранее будет произведен расчет стоимости с указанием тарифа и дополнительных услуг. Это идеальное место, где за считанные минуты можно оформить заказ автомобиля.

Преимущества службы "Лайм Такси Киев"

Качество своего сервиса компания дополняет несколькими плюсами и особенностями:

Опыт работы. За короткий период работы специалисты набрались опыта. Слаженная работа всех сотрудников является гарантом максимальной оперативности, надежности и качества; Богатый автопарк. В наличии всегда есть автомобили эконом, бизнес, среднего или VIPкласса. В зависимости от выбранного транспорта изменяется стоимость и дополнительные условия; Индивидуальный подход. Внимательное отношение к клиентам – особая составляющая компании "Лайм Такси Киев". После вызова машины будут учтены все пожелания и предпочтения заказчика.

Вызов автомобиля такси доступен через мобильное приложение, на сайте или по телефону горячей линии. Первые два способа наиболее быстрые. Лучше всего делать онлайн заказ такси от компании "Лайм Такси Киев", ведь заранее просчитывается маршрут и предоставляется стоимость.

Дополнительные услуги

Клиенты могут заказать набор дополнительных предложений под любые условия и задачи. В этот набор входит:

междугороднее такси;

бесплатный вызов и подача авто;

трансфер из аэропорта и вокзала;

курьерская доставка;

перевозка животных;

техническая помощь на дороге;

вывоз строительного мусора;

перевозка микроавтобусом до 27 человек.

В этом случае тариф от компании "Лайм Такси Киев" рассчитывается в индивидуальном порядке. Оплата осуществляется по факту выполнения заказа.

Такси является отличным решением в тех случаях, когда личный транспорт ремонтируется или вышел из строя по разным причинам. Использование общественного транспорта не всегда является решением проблемы, особенно если городские расстояния нужно преодолевать быстро.