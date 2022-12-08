Обо всем этом — в нашей разъяснялке.

Бобовые

Отварите любой вид бобовых и перетрите отварное блюдо в пасту, добавляя любимые специи. Затем эту пасту можно будет мазать на хлеб.

Тыква

Если свет дают на короткое время – успейте запечь тыкву. И храните.

Тыква – питательный продукт, богатый витаминами.

Из запеченной тыквы можно готовить несколько блюд:

есть ее запеченной,

приготовить впоследствии из нее суп-пюре,

сделать тыквенное пюре, тыквенный соус или пасту на хлеб.

Оливки

Это продукт, содержащий витамины А, В, D и К плюс микроэлементы.

Мед и арахисовое масло

Хороший нефильтрованный мед обладает свойством храниться около года и содержит в себе много питательных веществ.

Гречневая каша

Эта каша может быть готова к употреблению, если ее на ночь залить водой и подсолить.

Мультиприготовление продуктов

Чтобы сэкономить время, когда свет включается, можно одновременно в одной большой кастрюле готовить макаронные изделия и яйца с предварительно хорошо вымытой скорлупой. А для еще большей экономии времени и конфорок (вдруг у вас большая семья) – в дуршлаге, поставленном на кастрюлю, можно приготовить ряд других блюд на пару: овощи, кашу и т.д.

Капуста и другие ферментированные овощи

Купите ферментированные овощи и делайте всевозможные питательные салаты. В зимний период овощи можно хранить на балконе.

Как подогреть еду, когда нет ни света, ни газа?

Поставьте несколько зажженных свечей. Накройте их решеткой для гриля. На такую решетку лучше ставить неглубокие сосуды. В них можно разогревать еду. Если это сковорода – жарить яйца или омлет.

Также можно использовать сухой спирт. Для этого нужно купить специальную горелку. Тогда вы будете полностью мобильны в приготовлении пищи.

Еще можно найти в магазине (хотя это часто большой дефицит, ведь основная часть этой продукции идет на фронт) беспламенные нагреватели химического действия — специальные пакеты для подогрева пищи.

Что нужно помнить?

В отключенном от электричества холодильнике приготовленные блюда остаются неопасными до 5 часов.

Если морозильная камера заполнена – до 48 часов вы можете не беспокоиться за качество продуктов.

В полупустой морозильной камере рассчитывайте хранить продукты на сутки плюс/минус времени.

Важные советы

Если у вас дома электроплита – приобретите на всякий случай газовую горелку.

Не забывайте при любой возможности наполнять термосы горячей водой. В этом случае вы сможете запаривать овсяные хлопья, супы быстрого приготовления или каши, кускус и т.д.

Вода

Водой нужно запастись заранее, заказав бутыли с водой у специальной службы, или приобрести в супермаркете. И эту воду придерживать. Или всегда пополнять запасы.

В городах и селах существуют природные источники с питьевой водой – колодцы, бюветы и т.д. Погуляйте в интернете и найдите заранее, где близко около вас находятся такие места.

Запаситесь едой долгого хранения, не требующей термической обработки

Печенье, хлебцы, энергетические батончики, консервация, консервы, консервированная кукуруза и горошек, растительное масло, у вас также должны быть продукты со значительным содержанием глюкозы. Ученые доказали, что на глюкозе человек может прожить достаточно долгое время.

Тревожный чемодан

В каждой семье должен быть собран тревожный чемодан, который позволит вам продержаться по меньшей мере трое суток, с едой, лекарствами, документами, спальниками, водой и источниками света.

Главный совет

Ни в коем случае не паникуйте. Делайте все взвешенно и по заранее подготовленному вами плану. Итак, планируйте и действуйте.

Все будет хорошо!