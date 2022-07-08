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Лаврову устроили бойкот на встрече G20

8 июля, 2022 пятница
10:10
Мир

Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова

Об этом пишет Европейская правда.

Лавров прибыл на Бали и планировал встретиться с несколькими коллегами из G20 на саммите. Однако известно, что министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен исключили возможность общения с Лавровым.

Кроме того, не состоялась традиционная групповая фотосессия, присущая подобным встречам.

Комментируя отказ от совместного фото с ним, Лавров заявил , что никого не приглашал фотографироваться.

"И вообще никого никуда не приглашал, меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все", – сказал он.

Агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну".

7 июля к бойкоту России присоединился глава японского МИДа. Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин глав министерств иностранных дел стран-участниц G20 из-за вероятности присутствия на встрече Сергея Лаврова.

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