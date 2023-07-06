То, что истеблишмент Российской Федерации стремительно и успешно деградирует, было понятно и видно уже давно. И это не только "пресс-алкаше" Мария Захарова, которая изо всех сил пытается прикрыть свое хобби дорогими нарядами, отнюдь не спасающими ситуацию. Или спикер Путина Дмитрий Песков, который часто за своим многословием пытается скрыть то, что кремлевскому режиму просто нечего сказать, а не прокомментировать какую-то определенную проблему невозможно.

Однако больше всего деградацию элит России возможно проследить по главе российского МИД Сергею Лаврову и его "дипломатии". Неизвестно, учили ли его в суперпрестижном МГИМО так хмуриться и дуться, как на этой фотографии. Однако напряжение и то, как его руки едва не цепляются за стол, показывает, что он хотел бы интуитивно получить точку опоры, а ее уже нет.

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Иногда фотографии говорят гораздо больше, чем слова. И если раньше Лаврову удавалось скрывать свой страх перед тем, что же будет с ним и со всеми его близкими после неизбежного поражения путинского режима, за необоснованно наглым поведением на международной арене или даже откровенным хамством, то он уже не способен контролировать себя.

Фото: Блог Виктора Каспрука

Ведь, в отличие от Путина и его подельников, он получил в свое время настоящее образование и не может не осознавать, чем может закончиться геополитическая авантюра в Украине кремлевских старцев.

Даже во время публичного выступления Сергею Лаврову из-за стеклянных очков видится Гаага, поскольку он понимает, что если Путина могут и не успеть туда довезти, то такие политические персоналии, как руководитель МИД Российской Федерации, имеют очень много шансов туда попасть.

Ведь тот, кто публично прикрывал и разъяснял миру целесообразность международных преступлений российского диктатора, никак не сможет избежать ответственности за это. А отвечать, конечно, очень не хочется. Потому и Лавров дуется, как лягушка, но руки все выдают.

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Возможно, он уже не раз думал о том, чтобы бросить все это, и больше не возвращаться из очередного политического вояжа из Африки, а потом где-то на Западе попросить политического убежища. Но не может. Ведь тогда в заложниках у Путина окажутся его семья и любовница. Все то, во что он так долго вкладывал, заранее зная, что крах неизбежен.

Лавров стал заложником своих преступлений и теперь какое бы решение ни принял – все равно он будет в проигрыше. Путин теряет свою власть, его режим стремительно деградирует, Российская Федерация непременно развалится, а все главы этого террористического государства ни в коем случае не смогут избежать справедливого наказания.

Однако самое страшное для Лаврова может стать то, что, когда в Гааге будет выдан ордер на его арест, его могут арестовать, когда он снова посетит Организацию Объединенных Наций, чтобы прикрывать преступления своего патрона Путина.

Ему очень тяжело продолжать свою преступную деятельность, заранее зная, что Гаага висит на твоих плечах, а ты уже ничего с этим поделать не сможешь. Фотографии демонстрируют критическое состояние Лаврова, потому что сложившаяся ситуация раздавливает его.

Похоже, что он не знает, что ему делать дальше. Но делать что-то нужно. Поэтому нельзя исключать, что он решится сам сдаться международному правосудию. И для него это был бы лучший выход…

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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