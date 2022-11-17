Об этом пишет Bloomberg .

По данным издания, Лавров на саммите встретился только с одним дипломатом — министром иностранных дел Китая Ван И. Это был уже десятый контакт с начала 2022 года.

В ходе встречи Ван И отметил, что Китай "продолжит отстаивать справедливую и объективную позицию и будет играть конструктивную роль" в продвижении мирных переговоров России и Украины.

Тот факт, что с Лавровым почти никто не хотел вести переговоры, по мнению журналистов, свидетельствует о полной изоляции России на фоне ее военной агрессии в Украине.

Саммит G20 проходил в Индонезии 15-16 ноября, однако Лавров на второй день не оставался, а вылетел домой сразу после выступления во вторник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на саммите посетовал , что Зеленский отказывается от переговоров с РФ.

Лидеры G20 осудили агрессию России против Украины в итоговой декларации.

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