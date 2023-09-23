Лавров заявил в ООН, что Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня
В субботу, 23 сентября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские террористы якобы готовы к переговорам по Украине
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА-Новости".
Сергей Лавров сделал заявление на Генассамблее ООН. По словам главы МИД террористов, Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.
"Сейчас, когда нам говорят о переговорах, Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Однажды мы уже рассмотрели, но вы нас обманули", - говорит. представитель террористов.
Глава российского МИД также утверждает, что никто на Западе якобы не хочет серьезно показать понимание войны в Украине.
"Раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя", – заявил Сергей Лавров.
- 20 сентября Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН и подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и дать возможность всем нациям быть представленными.
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