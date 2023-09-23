Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА-Новости".

Сергей Лавров сделал заявление на Генассамблее ООН. По словам главы МИД террористов, Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.

"Сейчас, когда нам говорят о переговорах, Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Однажды мы уже рассмотрели, но вы нас обманули", - говорит. представитель террористов.

Глава российского МИД также утверждает, что никто на Западе якобы не хочет серьезно показать понимание войны в Украине.

"Раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя", – заявил Сергей Лавров.