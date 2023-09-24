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Лавров заявил о планах посетить КНДР в октябре

24 сентября, 2023 воскресенье
09:32
Мир

В субботу, 23 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в следующем месяце планирует посетить Северную Корею

Об этом он сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, информирует Yonhap.

Лавро отметил, что предстоящий визит станет продолжением соглашения об углублении сотрудничества между лидером КНДР Ким Чен Ином и президентом России Владимиром Путиным.

В издании добавили, что одной из целей визита Лаврова может быть подготовка поездки Путина в Северную Корею, ведь ранее российский президент принял приглашение на визит в страну от Ким Чен Ына.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Впоследствии стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера прибыл в РФ. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и тех, кто находится на поле боя.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел российские ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

Затем лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, и призвал к активному сотрудничеству во всех сферах.

23 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Южной Кореи и Японии выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможности военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Россия
КНДР
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