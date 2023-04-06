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Лавров заявил о "горячей фазе войны" из США из-за поставок в Украину дальнобойного оружия

6 апреля, 2023 четверг
05:58
война с Россией Лавров

Лавров заявил, что Россия находится с США в горячей фазе войны из-за поставок в Украину все более смертоносного и дальнобойного оружия

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз угрожает поставками все более дальнобойных и смертоносных систем. Но отношения, я считаю, надо поддерживать", - ответил Лавров на вопросы журналиста.

  • Отметим, 2 апреля Блинкен и Лавров провели первый с июля 2022 телефонный разговор.
  • Также накануне США отвергли обвинения Путина в причастности к терактам в России.
  • 4 апреля США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины.
США
оружие для Украины
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