Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз угрожает поставками все более дальнобойных и смертоносных систем. Но отношения, я считаю, надо поддерживать", - ответил Лавров на вопросы журналиста.