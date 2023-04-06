Лавров заявил о "горячей фазе войны" из США из-за поставок в Украину дальнобойного оружия
Лавров заявил, что Россия находится с США в горячей фазе войны из-за поставок в Украину все более смертоносного и дальнобойного оружия
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.
"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз угрожает поставками все более дальнобойных и смертоносных систем. Но отношения, я считаю, надо поддерживать", - ответил Лавров на вопросы журналиста.
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