Лавров заявил, что "зерновое соглашение" не запрещает обстрелы Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылками на прокремлевский Интерфакс.
"Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в частности, в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать "специальную военную операцию", уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - заявил Лавров во время своего визита в Конго.
Глава российского МИД также добавил, что представители Секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
- Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, в ближайшие 3-4 суток должна состояться в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.
- После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
- Российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов признал , что Россия нанесла удар по порту Одессы
- Позже и министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные
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