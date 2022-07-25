Лавров заявил, что "зерновое соглашение" не запрещает обстрелы Украины

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылками на прокремлевский Интерфакс.

"Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в частности, в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать "специальную военную операцию", уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - заявил Лавров во время своего визита в Конго.

Глава российского МИД также добавил, что представители Секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, в ближайшие 3-4 суток должна состояться в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.

После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.

Российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов признал , что Россия нанесла удар по порту Одессы

Позже и министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные

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