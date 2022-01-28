Лавров заявил, что Зеленский может встретиться с Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге.

Об этом он заявил в интервью российским радиостанциям.



"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, страдающих от ущерба, причиненного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, Сочи, Петербург, куда договорятся", - заявил Лавров.



Однако он подчеркнул, что обсуждение вопросов Донбасса должно проходить в Трехсторонней контактной группе.



"Где по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования непосредственно между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо", - сказал глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет войны, однако не позволит игнорировать "свои интересы безопасности".