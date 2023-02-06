Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, страны Запада сорвали Минские соглашения, чтобы вооружить Украину против России во многом якобы публично признались все подписавшие соглашения стороны.

"Мы привели конкретные примеры, подтверждающие, что целью срыва Минских договоренностей было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. И также целью было уничтожить права русского и русскоговорящего населения в Украине", - сказал Лавров.