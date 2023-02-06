Лавров заявил, что Запад сорвал Минские соглашения, чтобы вооружить Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в срыве Минских соглашений по вооружению Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, страны Запада сорвали Минские соглашения, чтобы вооружить Украину против России во многом якобы публично признались все подписавшие соглашения стороны.
"Мы привели конкретные примеры, подтверждающие, что целью срыва Минских договоренностей было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. И также целью было уничтожить права русского и русскоговорящего населения в Украине", - сказал Лавров.
- 7 декабря 2022 года эксканцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения в 2014 году дали Украине время , чтобы стать сильнее.
- 30 декабря экспрезидент Франции Франсуа Олланд заявил , что Минские договоренности помогли сдержать наступление россиян на Донбассе и дали Украине необходимое время для укрепления Вооруженных Сил.
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