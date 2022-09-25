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Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории

25 сентября, 2022 воскресенье
08:55
Мир Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление Лавров сделал на пресс-конференции на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о том, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на оккупированные территории в случае, если Кремль объявит их присоединенными к России.

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в конституции РФ, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - сказал Лавров.

Он также отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о неизбежном ответе на незаконную аннексию новых украинских территорий.

"Я не слышал, что США угрожают каким-то ударом, я слышал, что президент Байден заявил, что в случае проведения референдумов и принятия их результатов, Россию ждут очередные санкции "из ада", или еще откуда-то... Если был угрожающий тезис выдвинут , что Россия получит удар, я ознакомлюсь с этим текстом, я не был в курсе, что США и Украина являются союзниками, связанными с такой опасной цепью", - добавил Лавров.

  • 21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.
  • Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

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