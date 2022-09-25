Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление Лавров сделал на пресс-конференции на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о том, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на оккупированные территории в случае, если Кремль объявит их присоединенными к России.

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в конституции РФ, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - сказал Лавров.

Он также отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о неизбежном ответе на незаконную аннексию новых украинских территорий.

"Я не слышал, что США угрожают каким-то ударом, я слышал, что президент Байден заявил, что в случае проведения референдумов и принятия их результатов, Россию ждут очередные санкции "из ада", или еще откуда-то... Если был угрожающий тезис выдвинут , что Россия получит удар, я ознакомлюсь с этим текстом, я не был в курсе, что США и Украина являются союзниками, связанными с такой опасной цепью", - добавил Лавров.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb