Лавров заявил, что США стремятся устроить "маленькую войну" в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США "накачивают вооружение" в Украине, и предположил, что Вашингтон планирует устроить в стране "маленькую войну"
Об этом Лавров заявил в интервью российскому каналу Соловьев LIVE .
По словам главы российского МИД, его беспокоит ситуация со стороны западных границ РФ. Он предполагает, что США пытаются подпитать "милитаристские настроения" в Украине и устроить "маленькую войну".
"Они накачивают вооружение. Хвастаются, что поставили боеприпасы и ударные системы на $2,5 млрд. Я не исключаю, что есть желание подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, затем обвините нас, чтобы ввести новые санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", – заявил Лавров.
При этом министр иностранных дел РФ сказал, что российские войска находятся на территории, где имеют право проводить учения.
- 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.
- Президент РФ Владимир Путин заявил , что возможное вторжение в Украину будет зависеть от того, примет ли Запад требования Москвы о нерасширении НАТО на восток.
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