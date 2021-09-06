Лавров заявил, что "Северный поток-2" заработает через несколько дней
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни
Об этом сообщает Интерфакс.
"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - заявил Лавров.
РИА Новости сообщило, что уложена последняя труба "Северного потока-2".
Ранее в "Газпроме" заявили, что первые поставки по газопроводу могут произойти в этом году.
"Северный поток-2" имеет проектную мощность 55 млрд кубометров газа в год.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток-2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что США и Германия все еще могут заблокировать запуск российского "Северного потока-2".
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