Лавров заявил, что "Северный поток-2" заработает через несколько дней

Об этом сообщает Интерфакс.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - заявил Лавров.



РИА Новости сообщило, что уложена последняя труба "Северного потока-2".



Ранее в "Газпроме" заявили, что первые поставки по газопроводу могут произойти в этом году.



"Северный поток-2" имеет проектную мощность 55 млрд кубометров газа в год.