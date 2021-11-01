Лавров заявил, что Россия объявила партнерам предложения по встрече в Нормандском формате
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия передала предложения по поводу встречи в Нормандском формате
Как сообщает ТАСС , такое заявление он сделал на телеканале "Россия-1".
"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в Нормандском формате, – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Поэтому что когда они говорят, что "нужно поскорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал Лавров.
Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 13 октября отметила, что Россия будет продолжать участвовать в Нормандском формате и в ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины. По ее словам, вопрос о встрече министров иностранных дел рассматривается по поручению лидеров Франции, Германии и России.
- Ранее Сергей Лавров обвинял страны "нормандского" формата в несоблюдении договоренностей и заявлял об отказе России от нового саммита. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия пытается избежать встречи в "нормандском формате".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.2
Покупка 26.2Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное