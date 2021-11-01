Лавров заявил, что Россия объявила партнерам предложения по встрече в Нормандском формате

Как сообщает ТАСС , такое заявление он сделал на телеканале "Россия-1".



"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в Нормандском формате, – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Поэтому что когда они говорят, что "нужно поскорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал Лавров.



Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 13 октября отметила, что Россия будет продолжать участвовать в Нормандском формате и в ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины. По ее словам, вопрос о встрече министров иностранных дел рассматривается по поручению лидеров Франции, Германии и России.

Ранее Сергей Лавров обвинял страны "нормандского" формата в несоблюдении договоренностей и заявлял об отказе России от нового саммита. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия пытается избежать встречи в "нормандском формате".