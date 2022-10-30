Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, Россия готова к разговору с Западом, если в отношении войны в Украине будут применены "равноправные подходы".

"Готовы к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах", - сказал Лавров.

Он добавил, что президент России Владимир Путин по-прежнему якобы готов к переговорам по Украине.

26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время визита в Киев заявил, что Владимир Путин просил его передать Владимиру Зеленскому месседж о готовности к переговорам, а Россия якобы планирует "настроить мосты и диалог" с Украиной.

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