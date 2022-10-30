Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине "на реалистичных условиях"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистические предложения"
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, Россия готова к разговору с Западом, если в отношении войны в Украине будут применены "равноправные подходы".
"Готовы к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах", - сказал Лавров.
Он добавил, что президент России Владимир Путин по-прежнему якобы готов к переговорам по Украине.
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26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время визита в Киев заявил, что Владимир Путин просил его передать Владимиру Зеленскому месседж о готовности к переговорам, а Россия якобы планирует "настроить мосты и диалог" с Украиной.
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