"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна сочтет факт передачи Украине истребителей F-16 угрозой со стороны Запада в ядерной сфере. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не слушать эти угрозы
Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Лента.ру".
"Сам факт появления подобных систем в ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", – подчеркнул российский министр.
Лавров также обратил внимание на то, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями".
"Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные государства США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения здесь не помогут", - заявил Лавров.
По его словам, "во время боевых действий военные РФ не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".
В то же время, отвечая на вопрос возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно высказывалась на эту тему.
"Если бы на Западе не предпринимались действия, которые снова и снова заставляют нас указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Условия применения Россией ядерного оружия четко определены в нашей Военной доктрине. Они хорошо известны, и я не буду в очередной раз их повторять ", – добавил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы Лаврова в Twitter.
"Единственная угроза России – украинский солдат. Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего", - написал он.
Глава МИД Украины также отметил, что Украина получит F-16 по графику и не важно, что по этому поводу скажет Российская Федерация.
"Россия это проглотит, несмотря на то, что Лавров грозно звенит языком", - подчеркнул Кулеба.
Истребители F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.
Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.
22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16
Зеленский 1 июля заявил , что пока не определена график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягиваются.6 июля стало известно, что Румыния станет базой для подготовки украинских пилотов на F-16.
7 июля премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о передаче вертолетов и обучении пилотов на F-16.
11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией. В тот же день Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
Также 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Украина получит истребители F-16 от европейских стран.
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