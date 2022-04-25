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Лавров заявил, что риск ядерной войны – реальный

25 апреля, 2022 понедельник
23:51
война с Россией Лавров

Реальную позицию Киева определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, но Россия, однако, продолжает контакты с командой Зеленского

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала", сообщает государственное агентство РФ РИА Новости.

Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, такую опасность нельзя недооценивать.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства России считает, что "реальную позицию Киева определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, но Россия, однако, продолжает контакты с командой Зеленского".

По мнению Лаврова, российско-украинская война закончится подписанием договора, но "все будет зависеть от хода боевых действий".

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