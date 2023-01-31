Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лавра, во время переговоров послания главы Госдепа США ему передал глава МИД Египта Самех Шукри.

"Господин министр сказал, что передал определенное послание госсекретарю Блинкена, который недавно был с визитом в Каире. Я это подтверждаю", - сказал Лавров.

Он также уточнил, что считает полученное предложение Энтони Блинкена несерьезным.

"Россия всегда готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, направленное на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этом смысле мы услышали еще раз через господина министра послание о том, что "Россия должна прекратить", " Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо", - рассказал Лавров.

18 января Сергей Лавров заявил , что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и его плане мирного урегулирования войны РФ в Украине "не может быть и речи".

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