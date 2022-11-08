Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы обстоятельно обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров в Москве.

Лавров добавил, что также рассказал индийскому министру о ходе боевых действий в Украине и "дал высокую оценку позиции индийских друзей по ситуации".

В сообщении МИД Индии о производстве оружия и войне в Украине не упоминается.

"Только что завершились комплексные дискуссии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пересмотрели всю гамму наших стабильных и проверенных временем отношений. Также обменялись мнениями о глобальных и региональных событиях с наших позиций", - говорится в сообщении.

25 августа сообщалось, что Россия обратилась к нескольким индийским военным предприятиям с просьбой поставлять ей оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb