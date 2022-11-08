Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство оружия и войну в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что обсудил с коллегой из Индии Субраманием Джайшанкаром перспективы совместного производства оружия
Об этом сообщают российские СМИ.
"Мы обстоятельно обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров в Москве.
Лавров добавил, что также рассказал индийскому министру о ходе боевых действий в Украине и "дал высокую оценку позиции индийских друзей по ситуации".
В сообщении МИД Индии о производстве оружия и войне в Украине не упоминается.
"Только что завершились комплексные дискуссии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пересмотрели всю гамму наших стабильных и проверенных временем отношений. Также обменялись мнениями о глобальных и региональных событиях с наших позиций", - говорится в сообщении.
- 25 августа сообщалось, что Россия обратилась к нескольким индийским военным предприятиям с просьбой поставлять ей оружие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.01
- Актуальное
- Важное