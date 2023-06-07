Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут вмещать ядерное оружие" и это приведет к эскалации. В Белом доме ответили
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что F-16, которые могут передать Украине, "могут вмещать ядерное оружие". Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал такое заявление
Об этом пишет Reuters .
Лавров заявил, что передача таких F-16 может привести к эскалации.
"Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может вместить ядерное оружие. Если они этого не понимают, то они ничего не стоят как военные стратеги и планировщики", - прокомментировал "эскалацию" Лавров во время выступления на военной базе Душанбе в Таджикистане.
В свою очередь Джон Кирби обратился к Лаврову и заявил, что "если РФ беспокоит украинский военный потенциал, то ей следует вывести свои войска из Украины".
Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден и его администрация выступают против любой эскалации, в том числе ядерной.
"Цель предоставления передовой истребительной авиации – помочь Украине защитить себя, защитить свое воздушное пространство и территориальную целостность", - сказал Кирби.
Представитель Белого дома в очередной раз напомнил, что это не США разбрасываются ядерной риторикой, а Россия.
"Это не Соединенные Штаты разбрасываются безрассудной ядерной риторикой – это такие люди, как министр иностранных дел Лавров и президент Путин, а также его представитель Песков напоминают о ядерном потенциале", - напомнил Кирби.
- Владимир Зеленский сообщил , что посетил закрытую встречу в Молдове, во время которой ряд европейских партнеров подтвердил предоставление Украине самолетов F-16.
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