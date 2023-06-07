Об этом пишет Reuters .

Лавров заявил, что передача таких F-16 может привести к эскалации.

"Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может вместить ядерное оружие. Если они этого не понимают, то они ничего не стоят как военные стратеги и планировщики", - прокомментировал "эскалацию" Лавров во время выступления на военной базе Душанбе в Таджикистане.

В свою очередь Джон Кирби обратился к Лаврову и заявил, что "если РФ беспокоит украинский военный потенциал, то ей следует вывести свои войска из Украины".

Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден и его администрация выступают против любой эскалации, в том числе ядерной.

"Цель предоставления передовой истребительной авиации – помочь Украине защитить себя, защитить свое воздушное пространство и территориальную целостность", - сказал Кирби.

Представитель Белого дома в очередной раз напомнил, что это не США разбрасываются ядерной риторикой, а Россия.

"Это не Соединенные Штаты разбрасываются безрассудной ядерной риторикой – это такие люди, как министр иностранных дел Лавров и президент Путин, а также его представитель Песков напоминают о ядерном потенциале", - напомнил Кирби.