Лавров захотел "дисциплинизации" Зеленского и посетовал, что он не слушает советов Запада по переговорам с РФ
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 и заявил, что Украина "срывает" переговоры с Россией, а Зеленского следует "дисциплинировать"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Лавров заявил, что, исходя из выступления Зеленского на саммите, тот "не слушает советов Запада о переговорах с Россией". Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия хочет увидеть доказательства того, что Запад "заинтересован в дисциплинизации Зеленского". По словам чиновника, президент Украины должен понять, что "это ("отказ" от переговоров - ред) не в интересах украинского народа и его самого".
Кроме того, говорится, что Сергей Лавров пообщался с лидерами Германии и Франции, где сказал, что Украина "срывает" переговоры с РФ. Он назвал требования Украины для перемирия "неадекватными" и подчеркнул, что "чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться".
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