Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Лавров заявил, что, исходя из выступления Зеленского на саммите, тот "не слушает советов Запада о переговорах с Россией". Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия хочет увидеть доказательства того, что Запад "заинтересован в дисциплинизации Зеленского". По словам чиновника, президент Украины должен понять, что "это ("отказ" от переговоров - ред) не в интересах украинского народа и его самого".

Кроме того, говорится, что Сергей Лавров пообщался с лидерами Германии и Франции, где сказал, что Украина "срывает" переговоры с РФ. Он назвал требования Украины для перемирия "неадекватными" и подчеркнул, что "чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться".

Президент Зеленский объявил, что будет участвовать в саммите G20 дистанционно.

10 ноября стало известно , что вместо Путина на саммит G20 поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

15 ноября Зеленский в своем видеообращении к участникам Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну Российской Федерации и назвал условия для ее прекращения.

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